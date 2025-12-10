Ablakkilinccsel verték a rendészek a növendékek fejét a Szőlő utcai javítóintézetben – már hét terheltje van az ügynek

Ablakkilinccsel verte a fiatalkorú növendékek fejét két dolgozó a Szőlő utcai javítóintézetben. A Központi Nyomozó Főügyészség tájékoztatása szerint újabb embert vettek őrizetbe a mai bűnügyi akció során. Ez azt jelenti, hogy már hét terheltje van az országos felháborodást keltő ügynek.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, gyanúsítottként hallgatták ki Kovács-Buna Károlyt, a Szőlő utcai javítóintézet volt megbízott igazgatóját és egy rendészeti vezetőt. Előbbi volt az, aki beleverte az intézet egyik lakójának a fejét a padba, majd kirángatta onnan, és rá is taposott a földön fekvő fiatalra. A nyomozó ügyészség most újabb részleteket közölt a javítóintézetben és több más helyszínen is tartott tegnapi és mai bűnügyi akcióról. Azt írták, hogy eredményes kutatásokat és lefoglalásokat végeztek a hatóságok.

És a javítóintézetben zajló cselekmények elvégéséhez gyermekvédelmi szakembereket is bevont az ügyészség az ott letartóztatásban lévő fiatalkorúak védelme érdekében. Hozzátették: a nyomozó ügyészek meghallgatták azokat az intézményben lévő fiatalokat, akiket eddig nem hallgattak ki.

A Szőlő utcai javítóintézet egykori igazgatóját, Juhász Péter Pált, valamint élettársát májusban tartóztatták le emberkereskedelem és kényszermunka gyanúja miatt. Ezen kívül Juhászt többrendbeli közfeladati helyzettel visszaélés bűntettével és lőfegyverrel visszaélés bűntettével, majd százmilliós pénzmosással is meggyanúsították. Pár nappal ezelőtt pedig bűnügyi felügyeletbe került az az ügyintézőként dolgozó nő is, akit azzal gyanúsítanak, hogy bútorokat és bizonyítékokat tüntetett el a Szőlő utcai javítóintézetből.

Rajtuk kívül újabb négy személyt vettek őrizetbe az elmúlt két napban. Közülük eddig három személyt gyanúsítottként is kihallgattak. Értesüléseink szerint közöttük van Kovács-Buna Károly volt megbízott igazgató és egy rendészeti vezető is.

Az újonnan közölt megalapozott gyanúk lényege szerint az intézményben rendészként alkalmazásban állt két férfi – egyikük 2025 júniusától került gyermekfelügyelői beosztásba – a Budapesti Javítóintézetben elhelyezett fiatalkorúakat bántalmazta, többek között úgy, hogy egy ablakkilinccsel ütötték a növendékek fejét. A harmadik – közel másfél évtizede, főleg nevelési szakterületen dolgozó – gyanúsított szintén részt vett a bántalmazásban, és ezen túlmenően bűnpártolóként az intézmény letartóztatásban lévő korábbi igazgatójának az emberkereskedelem áldozatainak fiktív foglalkoztatásához nyújtott segítséget

– közölte lapunknak küldött közleményében a Központi Nyomozó Főügyészség, hozzátéve, hogy a jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint egy növendék sem szenvedett nyolc napon túl gyógyuló, töréssel járó arcsérülést a bántalmazások során.

Juhász Péter Pál volt igazgató és élettársa február végéig biztosan letartóztatásban van, a bűnpártolás bűntettével gyanúsított ügyintéző pár nappal ezelőtt négy hónapra házi őrizetnek megfelelő bűnügyi felügyeletbe került. Az újonnan őrizetbe vett négy személy további kényszerintézkedéséről később várható döntés.

