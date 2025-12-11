A Demokratikus Koalíció benyújtotta az Országgyűlés feloszlatására vonatkozó javaslatát.

A határozati javaslat szerint „a gyermekvédelem területén felszínre került súlyos, rendszerszintű mulasztások, valamint a Szőlő utcai ügyben napvilágra hozott ellentmondásos kormányzati nyilatkozatok és a valós tényállás elhallgatására vonatkozó állítások súlyosan megrendítették a közbizalmat, és világossá tették, hogy a kormányzat képtelen garantálni a gyermekek biztonságát és a társadalom alapvető bizalmi elvárásait.”

Erre hivatkozva a DK-s képviselők kezdeményezik, hogy az Országgyűlés mondja ki a feloszlását.

A Szőlő utcai javítóintézetben történtekre hivatkozva Dobrev Klára pártelnök közölte:

Egy olyan kormánynak, amely így bánik a gyerekekkel, semmi keresnivalója nincs Magyarország élén.

Majd arra kérte a fideszes képviselőket, hogy a kezdeményezésre tekintsenek lehetőségként, „hogy emberek maradhassanak, akik ezután is tükörbe tudnak nézni. Ez az utolsó lehetőség, amikor azt mondhatják, hogy elég volt ebből a szégyenből, a gyerekek megerőszakolásából, a pedofilok kimosdatásából és a gyerekverésből.”

A DK elnöke csütörtökön előzőleg egy újabb videót tett közzé, melyben egy volt Szőlő utcai gondozott számol be az őt ért fizikai és szexuális bántalmazásról.

A Szőlő utcai ügynek jelenleg hét terheltje van, köztük az emberkereskedelemmel gyanúsított korábbi igazgató és az őt követő megbízott igazgató, aki a kamerafelvételek tanúsága szerint kirángatott a padból egy fiatalt, beleverte a fejét, majd rátaposott és belerúgott.

Az ellenzéki pártok közül a Tisza a kormány lemondását követeli.