Ötös lottó: Közel kétmilliárd forint volt a tét, itt vannak a nyerőszámok

Fotó: Marjai János
2025. 12. 06. 20:10
Fotó: Marjai János

A televízióban közvetített, 49. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

  • 28 (huszonnyolc)
  • 44 (negyvennégy)
  • 52 (ötvenkettő)
  • 64 (hatvannégy)
  • 86 (nyolcvanhat)

Joker: 661807

A húzás után kiderült, hogy ezúttal sem volt öttalálatos szelvény, így a következő héten 2 milliárd 100 millió forint lesz a főnyeremény.

További nyeremények:

  • 4 találat: egyenként 2 309 760 Ft (21 darab)
  • 3 találat: egyenként 24 920 Ft (2049 darab)
  • 2 találat: egyenként 3 380 Ft (56646 darab)

