Ötös lottó: Közel kétmilliárd forint volt a tét, itt vannak a nyerőszámok

A televízióban közvetített, 49. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
- 28 (huszonnyolc)
- 44 (negyvennégy)
- 52 (ötvenkettő)
- 64 (hatvannégy)
- 86 (nyolcvanhat)
Joker: 661807
A húzás után kiderült, hogy ezúttal sem volt öttalálatos szelvény, így a következő héten 2 milliárd 100 millió forint lesz a főnyeremény.
További nyeremények:
- 4 találat: egyenként 2 309 760 Ft (21 darab)
- 3 találat: egyenként 24 920 Ft (2049 darab)
- 2 találat: egyenként 3 380 Ft (56646 darab)