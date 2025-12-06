Ötös lottó: Közel kétmilliárd forint volt a tét, itt vannak a nyerőszámok

A televízióban közvetített, 49. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

28 (huszonnyolc)

44 (negyvennégy)

52 (ötvenkettő)

64 (hatvannégy)

86 (nyolcvanhat)

Joker: 661807

A húzás után kiderült, hogy ezúttal sem volt öttalálatos szelvény, így a következő héten 2 milliárd 100 millió forint lesz a főnyeremény.

További nyeremények: