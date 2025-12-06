Mikulással és családi dinamikák elemzésével kezdődik az Orbán-interjú

Csiszár Jenő és a miniszterelnök a színpadon. Az igazi esemény nem én vagyok, hanem, hogy Jenő visszatért – kezdi Orbán.

A Mikulás-várással kapcsolatos kedélyes felvezető után kiijelenti: a család középpontjában az asszonyok állnak, a férfiak pedig jönnek-mennek.

A családi bajok nagy része a férfiak háza táján található, a családokért nekik többet kellene tenniük

– hangsúlyozta a minszerelnök. Példát is hozott: a szerb gyerekeket az apjuk viszi focizni a topolyai akadémáira, a magyarokat pedig az anyjuk.