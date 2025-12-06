dpkháborúelleneskecskemétorbán balázs
A következő élő közvetítés része Orbán Viktor és Orbán Balázs is beszél a kecskeméti DPK „háborúellenes gyűlésén” – élő közvetítésünk

Mikulással és családi dinamikák elemzésével kezdődik az Orbán-interjú

Adrián Zoltán / 24.hu
admin Ürmös Dániel
2025. 12. 06. 12:18
Adrián Zoltán / 24.hu

Csiszár Jenő és a miniszterelnök a színpadon. Az igazi esemény nem én vagyok, hanem, hogy Jenő visszatért – kezdi Orbán.

A Mikulás-várással kapcsolatos kedélyes felvezető után kiijelenti: a család középpontjában az asszonyok állnak, a férfiak pedig jönnek-mennek.

A családi bajok nagy része a férfiak háza táján található, a családokért nekik többet kellene tenniük

– hangsúlyozta a minszerelnök. Példát is hozott: a szerb gyerekeket az apjuk viszi focizni a topolyai akadémáira, a magyarokat pedig az anyjuk.

Orbán Viktor Facebook-oldala
