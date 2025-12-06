mávfényfüzérkarácsonyvonat
Belföld

Lerobbant a MÁV fényfüzéres vonata, hiába várták a gyerekek Tiszafüreden

RTL
admin Rugli Tamás
2025. 12. 06. 20:06
RTL

Hiába várták szülők és gyerekek Tiszafüreden a MÁV fényfüzérrel díszített ünnepi járatát péntek este, a motorvonat félúton lerobbant – számolt be róla az RTL Híradója.

A csatornának egy utas nyilatkozott, aki már az induláskor a járgányon ült. Elmondása szerint a vonat az indulás után nem egyenletes sebességgel haladt, hol lassabban, hol gyorsabban ment. A poroszlói állomáson aztán már tíz perce várakoztak, amikor szóltak nekik, hogy valami gond van. A hibát nem tudták időben kijavítani, közben pedig a tiszafüredi állomáson már 120 és 180 perces késéről tájékoztatták azokat az összegyűlteket, akik nem adták még fel a várakozást. Végül aztán nekik is fel kellett adniuk, a végső tájékoztatás már arról szólt, hogy műszaki hiba miatt a fényfüzéres vonat nem megy tovább Poroszlóról.

A MÁV közölte, hogy azóta megjavították a vonatot, így a tervek szerint szombat este ismét forgalomba áll, ezúttal az Eger-Szilvásvárad és az Eger-Füzesabony vonalon.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
„Máig nem nem tudom” – Milák Kristóf korábbi edzőjének még most sincs válasza arra, mi történt
Bongor: Azt nem írtam bele a dalba, hogy kijöttek apám kollegái, és elvitték az összes fegyvert a házból
„Kezdjenek el menekülni” – üzeni Rákay Philip Magyar Péteréknek
Fuvarozók Lázárék döntéséről: „súlyos tévedés”, „indokolatlan csapás”, melynek többletköltségét előbb-utóbb a lakosság nyelheti le
Magyar Péter átnevezné a vármegyéket
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik