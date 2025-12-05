bűnügykokainkábítószerveszprém
Öt kiló drogot talált egy veszprémi gyalogos egy bokor alatt lévő hátizsákban

2025. 12. 05. 15:54

Öt kiló drogot talált egy gyalogos Veszprémben, az egyik bokor alatt. A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint egy járókelő értesítette arról januárban a rendőröket, hogy talált egy hátizsákot az egyik kerékpárútnál, és nagy mennyiségben droggyanús anyagok vannak benne.

A hátizsákból különböző tabletták és több mint 5 kiló kábítószergyanús anyagmaradvány került elő. A szakértői vizsgálat alátámasztotta, hogy a por többek közt kokain- és amfetaminszármazékot tartalmaz.

A nyomozás során kiderült, hogy a talált csomag egy 54 éves veszprémi férfihoz köthető, akivel szemben kábítószer-kereskedelem és kábítószer birtoklása miatt is eljárás volt korábban.

December elsején összehangolt akcióban fogták el a férfit veszprémi otthonában. A jelentős mennyiségű kábítószer birtoklásával gyanúsított férfit őrizetbe vették és elrendelték a letartóztatását.

