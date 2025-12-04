Oxigénmaszkkal segítettek a mentők a háztűzből kimentett, levegőért kapkodó kutyán

A mentők senkit sem hagynak magára – olvasható az Országos Mentőszolgálat reggeli bejegyzésében, melynek alátámasztására egy történetet osztottak meg a követőtáborukkal, főszerepben egy négylábúval.

„A napokban egy budapesti lakástűzhöz kaptak riasztást rákoskeresztúri bajtársaink. Az életmentők perceken belül helyszínre értek, ahol a szomszédok arról tájékoztatták őket, hogy az ingatlan tulajdonosa nincs otthon, egy bajbajutott négylábú azonban még a lángoló lakásban tartózkodik” – olvasható a bejegyzéseben, ami azzal folytatódik, hogy a tűzoltók nem sokkal később kimentették a kutyát az égő házból, átadták a rendőröknek, akik „a levegőért kapkodó kutyával az ölükben rohantak a mentőautóhoz”.

Bajtársaink azonnal oxigént adtak a kutyusnak, ami rövid idő alatt sokat javított a rémült blöki állapotán. Hamarosan barátkozni kezdett az életmentőkkel, akik megnyugtatásképpen saját felvágottjukból is megkínálták a kisbeteget. Nem sokkal később a gazdi is a helyszínre érkezett és átvette kedvencét a mentőktől

– tájékoztatott, és nyugtatott meg mindenki egyúttal az Országos Mentőszolgálat.