Lemondások és politikai cirkuszok után választanak Pilisvörösváron, ahol Orbán szerint csak valami marhaság miatt veszíthet a Fidesz

Turbulens év után készül kettős időközi választásra a sváb hagyományairól és az élhetőségi listákon betöltött kiemelkedő helyezéséről ismert Pilisvörösvár. A konfliktusok elsősorban Fetter Ádám polgármester személye körül összpontosulnak, akinek egyesülete szétesett, a képviselő-testület közel fele lemondott, és a kormánypárttal ápolt kapcsolata ellenére szembekerült a helyi Fidesszel is. Pilisvörösváron a képviselő-testületben nincsenek fideszesek, két független politikus mellett három civil szervezet delegált tagokat.

A Lázárral szelfizés kevés

Az év elején már látható volt, hogy nehéz idők jönnek, a polgármester által a 2024-es választásra alapított Egységben Vörösvárért Egyesület (EVE) rajta kívüli három önkormányzati képviselőjéből kettő kilépett az egyesületből, majd májusban lemondtak a mandátumaikról is. Nyáron a belső ellentétekre hivatkozva az EVE tizenegy egyesületi tagja közül nyolcan távoztak, köztük Péntek Miklós, a helyi Fidesz elnöke és az alapszervezet több tagja.

Péntek nem kívánt nyilatkozni a 24.hu-nak, az EVE tagjai viszont a kilépéssel kapcsolatban belső működésképtelenségről, Fetter makacs hatalomkoncentrációjáról, bizalomvesztésről és gátlástalan politikai játszmákról írtak.

A 2019 óta polgármester Fetter Ádám azt mondta lapunknak, hogyha valaki képviseletre vállalkozik, annak számolnia kell azzal, hogy adódhatnak feszültségek. Az egyesülete körüli „politikai cirkuszokat” sajnálja, mert a választók az azóta lemondott EVE-seket bízták meg a képviseletükkel, de ők „különböző egyéni érdekek és sértettségek, elképzelésbeli hiányosságok mentén feladták ezt”.

A polgármester elmondása szerint az okozta a feszültségeket közte és az EVE kilépett tagjai között, hogy

nem értették, mit jelent a képviselői megbízatás, azt nem a munka, hanem a pozíciók felől közelítették meg.

Állítása szerint már a 2024-es választás napján a tisztségekkel kapcsolatban keresték telefonon, de ő azt ajánlotta, hogy először dolgozzanak, és majd kiforrja magát, hogy kinek milyen feladat való, ezt azonban többen „sértésnek vették, és lázongtak” ellene. Fetter szerint az EVE-ből a nyáron kilépő helyi Fidesz-elnök sem értette, hogy a képviselőség elsősorban a munkáról és nem pozíciókról szól.

A polgármester beszélt arról is, hogy tíz évvel ezelőtt őt is felkérték a helyi Fidesz elnökének, de nem vállalta el, mert