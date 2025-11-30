emberölésbűnténybűncselekményverekedés
Italozás közben agyonverte ismerősét egy miskolci férfi, mert összevesztek

2025. 11. 30. 13:08

Megöltek egy 59 éves férfit Miskolcon, a rendőrség közlése szerint az áldozat egy verekedés következtében vesztette életét. A járőrök lakossági bejelentés alapján jelentek meg november 29-én 22 óra után a Feszty Árpád úton, ahol az úttesten fekve, holtan találtak egy férfit.

A holttesten friss sérülések látszottak, így a rendőrök azonnal megkezdték a környék átvizsgálását, a helyszíntől több száz méterre egy 19 éves fiatalembert állítottak meg és igazoltattak, aki elismerte, hogy ő bántalmazta az elhunytat. Az elkövető a hajnali kihallgatása során elmondta, hogy az éjszaka során ismerősével az utcán italoztak, közben vita alakult ki közöttük, ezért összeverekedtek, ebbe halt bele az áldozat.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói a gyanúsítottat emberölés elkövetésének megalapozott gyanúja miatt őrizetbe vették.

A hétvégén ez volt a második eset, amikor egy verekedés halállal végződött: Budapesten egy szórakozóhelyen szólalkozott össze két huszonéves, egyikük egyetlen ütéssel végzett a másikkal.

