Túlnépesedés Törökbálinton: Hogyan védekezzen egy város, ha nem akar több lakóparkot?

Törökbálint megtelt, jelentette be a település polgármestere a Facebookon. Bejegyzése szerint a város infrastruktúrája már nem bírja el azt az 500 lakásos új lakóparkot, amelyet Csányi Sándor családi érdekeltsége valósít meg a törökbálinti Tükörhegyen. Miután a kormány 2023-ban rozsdaövezeti akcióterületté nyilvánította a volt téglagyár és a mellette fekvő tó körüli területet, a várost kihagyták a fejlesztési tervekről szóló döntések meghozatalából. Szőke Péter polgármester egyetlen megoldásnak a helyi önazonosság-védelmi rendelet megalkotását látja. A képviselő-testület elfogadta, hogy a rendelet részeként lakcímlétesítési tilalmat, valamint bizonyos esetekben betelepülési hozzájárulást vezet be az érintett területeken, hogy a város érdekeit a beruházással kapcsolatban érvényesíteni tudja. Mit jelent, ha egy település megtelik? És mit gondolnak az ottlakók a lakópark-beruházásról, valamint az önkormányzat válaszlépéséről? Riport Törökbálintról.