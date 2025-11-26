Bíróság: ki kell adni a kínai gigahitel részleteit

A Demokratikus Koalíció szerdai közleménye szerint az Államadósság Kezelő Központnak (ÁKK) ki kell adni a kínai gigahitel részleteiet egy szerdai bírósági döntés alapján. Nem ez az első eset, hogy ilyen döntés született: korábban már perelt ezért a DK, de végül a Kúria az eljárás megismétlését rendelte el az első- és másodfok után.

A közlemény kiemeli: a tárgyalás legérdekesebb pontja az ÁKK jogi képviselőjének érvelése volt, miszerint a kínai gigahitel, amit a magyar adófizetők fognak visszafizetni, nem közpénz. Az ügyben korábban Csárdi Antal függelten, korábbi LMP-s képviselő is indított már pert. A Fővárosi Törvényszéken itt is az a döntés született, hogy a szerződés közérdekű adatnak minősül, ezért az ÁKK-nak nyilvánosságra kell hoznia a részleteket. Ám ez az ügy jelenleg még folyamatban van, a másodfokú bíróság csütörtökön hirdethet ítéletet.

Mint ismert, tavaly tavasszal egymilliárd eurós hitelt vett fel a magyar kormány kínai bankoktól, azonban ennek feltételeiről nem árultak el részleteket.