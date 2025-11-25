A Pécsi Ítélőtábla helyben hagyta az elsőfokú bíróság ítéletét, amelyben életfogytiglani börtönre ítéltek egy idős embert 2023 januárjában meggyilkoló férfit.

A tényállás szerint a büntetett előéletű férfi és élettársa elhatározták, hogy akár erőszakot is alkalmazva megszerzik közös ismerősük bankkártyáját és PIN-kódját. Az elkövetők a zalai faluban élő idős férfi házának udvarára belopózva lekapcsolták a biztosítékot, majd az áramszünet miatt a villanyórát ellenőrző sértettet a férfi lesből támadva egy fémcsővel fejbe ütötte. A földre került idős férfit tovább ütötte, majd társa segítségével a házba vonszolta, ahol folytatta a bántalmazást.

A sértett már az első ütéstől eszméletét vesztette, ezért a vádlottaknak esélyük sem volt, hogy megtudják tőle a bankkártyakódot. Emiatt a bántalmazó olyan haragra gerjedt, hogy az élettársa által a kezébe adott böllérkéssel halálra késelte a magatehetetlen áldozatot.

Enyhítésért fellebbeztek

A Zalaegerszegi Törvényszék a férfit nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntette miatt életfogytig tartó szabadságvesztésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte. A bíróság a bűnsegéd élettárssal szemben 12 év szabadságvesztést, valamint 10 év közügyektől eltiltást szabott ki.

Az ítélet ellen a vádlottak és védőik felmentésért és enyhítésért fellebbeztek, azonban a Pécsi Ítélőtábla kedden kihirdetett jogerős ügydöntő határozatával a fellebbviteli főügyészség indítványának megfelelően helybenhagyta az elsőfokú bíróság ítéletét.