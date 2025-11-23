Legalább 14 autó kapott defektet a Lurdy háznál szombat este – videó

Egy TikTokon terjedő videó mutatja, hogy legalább 14 jármű kapott defektet szombat este a Lurdy ház közelében – írja a Totalcar.

Egy autómentő töltötte fel a közösségi médiában terjedő felvételt, akit november 22-én este riasztottak a budapesti útszakaszhoz. A sorozatos szerencsétlenséget az okozta, hogy a villamossínek közelében kitört egy darab az aszfaltból, az így keletkező kátyú pedig kivágta az autók kerekét. A helyszínre a BKK forgalmi zavarelhárító autói, valamint egy busz is érkezett, amelyet azért küldtek a helyszínre, hogy a károsultaknak ne a hideg hóesésben kelljen várniuk az ügyintézést.

Forráshiány miatt tolódik a beruházás

A Totalcar az esettel kapcsolatban kérdéseket küldött a BKK-nak, amely sajtóosztálya megerősítette a lap értesüléseit. Közleményük szerint a Könyves Kálmán körút – Mester utca kereszteződésében a villamosvágányok közelében az aszfalt alatti betonrétegek elhasználódása miatt már indokolt lenne a csomópont felújítása.

„A tervek szerint 50-60 cm mélyen kicserélnénk minden réteget, szilárd és stabil beton alépítményt létrehozva ezzel. A szilárd alapokra kerülne egy 8-10 cm vastag aszfaltréteg, biztosítva ezzel a minőségi és hosszútávú burkolatot. A BKK Zrt. és a BKV Zrt. beruházási tervei között ez a feladat szerepel, azonban forráshiány miatt a kivitelezés folyamatosan tolódik. Ezért a kereszteződést rendszeresen ellenőrizzük, és, ha szükséges, javítjuk a hibákat. Az elmúlt időszakban többször is aszfaltoztunk itt. Többszöri aszfaltozásunk és ellenőrzéseink ellenére a hideg és csapadékos időszakban a felső, repedezett aszfaltréteg képes minden előzmény nélkül kitöredezni, és mély kátyúvá alakulni. Ez történt tegnap is. A hibát azonnal, hideg aszfalttal javítottuk”

– írta a BKK, valamint elnézést kértek az érintettektől a kialakult helyzetért, és felajánlották, hogy minden segítséget megadnak a kárügyintézésez és a felelősségbiztosításuk fedezetet nyújt az okozott károkért.