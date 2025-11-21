A bíróság szerint nincs abban semmi, hogy egy budajenői férfi nem tud bejutni a saját telkére, mert az államtitkár megvette az utca végét

Másodfokon is kimondta a bíróság: nincs kivetnivaló abban, hogy egy budajenői férfi nem tud bejutni a saját telkére az utcáról, miután az önkormányzat eladta az utca végét a szomszéd házban lakó Soltész Miklós államtitkárnak, írja a Blikk.

Mint ismert, Soltész 2020-ban vásárolt meg egy kis szakaszt mindössze 150 ezer forintért az érintett zsákutca végén a háza mellett, ahol addig az autójával leparkolhatott a háza előtt vagy beállhatott a kertjébe. Csakhogy később felhúzott oda egy kocsibeállót palatetővel, amivel elvágta a bejárást szomszédja, Ráth Gábor elől a telkére.

A szomszéd hiába kért magyarázatot, hogy ezt miért kellett, végül bejelentette az építkezést a hatóságnál, mert a garázs engedélyköteles. Soltész ekkor leszedette a palatetőt, majd a fából ácsolt keretre fellógatott egy hintát, így az már csak kerti bútor, viszont továbbra is lehetetlenné teszi a behajtást a másik telekre.

Ráth Gábor perelt, de a napokban vesztett az ügyben, amelyben tiltakozott, hogy nem használhatja a telke utcai bejáratát. A bíróság viszont nem vizsgálta a bejutást korlátozó döntések jogszerűségét.

Papíron egyébként a férfi rendelkezésére áll erre egy háromméteres szakasz az utcából, csakhogy ott egy jó két méter mély vízelvezető árok húzódik. Még gyalog is araszolni kell a bokrok között, építkezni lehetetlen lenne így.

Felmerült az árok befedése is, de az önkormányzat szerint erre nincs lehetőség. Heves Tünde polgármester a lap megkeresésére közölte,

nem lehet lefedni az árkot és biztosítani itt a bejutást a telekre, mert fákat kellene kivágni hozzá, ez pedig sértené a mellette lévő ingatlantulajdonos jogait.

A község vezetője sietve hozzátette: nem hagyják magára Ráth Gábort, 1,1 millió forinttal támogatják, hogy a telektulajdonos a túloldalról, a szántóföldek felől – szintén egy árok befedésével – bejárhasson a telkére. Igaz, ott csak egy földút van.

Ráth Gábor megjegyezte, a telek korábbi tulajdonosa is szeretett volna építkezni, de neki is értésére adta az államtitkár, hogy nem teheti, s végül ezért is vált meg a területtől.

Soltész Miklós nem reagált a Blikk megkeresésére.