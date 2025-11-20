Gyanúsítottként hallgatták ki a kismamát elütő sofőrt, a nő súlyosan megsérült, a császárral világra hozott babája lélegeztetőgépen van

Gyanúsítottként hallgatták ki azt a sofőrt, aki elgázolt egy nyolcadik hónapjában járó kismamát Pécsen. A súlyos sérülésekkel kórházba szállított nőn császármetszést kellett végrehajtani, hogy megmentsék a babát. Sajtóhírek szerint a pici lélegeztetőgépen van.

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint november 17-én este háromnegyed tíz körül egy fehér Smart személygépkocsi haladat az Aradi Vértanúk útján az alagút irányából a Kodály Zoltán utca felé.

Haladása során elütötte a zebrán áthaladó gyalogost, aki a baleset során nyolc napon túl gyógyuló, súlyos sérüléseket szenvedett. A balesetet okozó férfit a rendőrök azonosították, majd gyanúsítottként hallgatták ki.

A Pécsi Rendőrkapitányság közúti közlekedési baleset gondatlan okozása vétség elkövetésének gyanúja miatt folytat eljárást az ügyben. A rendőrség azt kéri, hogy aki szemtanúja volt az esetnek, és a balesetről érdemleges információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a Telefontanú 06-80-555-111-es ingyenes zöldszámán, a 112-es központi segélyhívón, vagy jelentkezzen személyesen a Pécsi Rendőrkapitányságon.