2029-re teljesen megújul a szentendrei HÉV – közölte Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója csütörtökön egy videóüzenetben.

A vezérigazgató szerint a H5-ös HÉV ma is az „állandóság szimbóluma” amelynek azonban árnyoldalai is vannak: 40 éve tulajdonképpen nem változott semmi, a szentendrei HÉV képe, az infrastruktúra, a járművek nagyjából a 80-as évek elején alakultak ki mai formájukban. Most viszont, mint mondta, „megszülettek azok a döntések, amik a H5-ös HÉV megújításához szükségesek”. Hogy pontosan milyen döntésekről van szó, az a videóüzenetében a vezérigazgató nem részletezte. Ami kiderült, hogy az elképzelések szerint 2029 végéig

a békásmegyeri HÉV-állomáson a lépcsőkön megközelítő peronnál hét mozgólépcső és két lift létesül,

eltűnnek a régi szerelvények,

helyüket korszerű, alacsonypadlós, egyterű, végig légkondicionált járművek veszik át.

Hegyi Zsolt kijelentette, A HÉV üzemkészségére ma sincs panasz, 99,5 százalékos menetrendszerűséggel, 5 percenként jönnek-mennek a vonatok, rengeteg ember használja Budapesten és szentendrei agglomerációban is, de a megújult infrastruktúra és a járművek „még jobb utazási élményt és még megbízhatóbb szolgáltatást jelentenek majd”. Szerinte 2029 végéig a szentendrei HÉV egy igazi 21. századi elővárosi vasút lesz.