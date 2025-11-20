szentendrei hévbékásmegyerelővárosi közlekedés
Belföld

MÁV-vezérigazgató: 40 év után megújul a szentendrei HÉV

Varga Jennifer / 24.hu
admin Kassai Zsigmond
2025. 11. 20. 14:42
Varga Jennifer / 24.hu

2029-re teljesen megújul a szentendrei HÉV – közölte Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója csütörtökön egy videóüzenetben.

A vezérigazgató szerint a H5-ös HÉV ma is az „állandóság szimbóluma” amelynek azonban árnyoldalai is vannak: 40 éve tulajdonképpen nem változott semmi, a szentendrei HÉV képe, az infrastruktúra, a járművek nagyjából a 80-as évek elején alakultak ki mai formájukban. Most viszont, mint mondta, „megszülettek azok a döntések, amik a H5-ös HÉV megújításához szükségesek”. Hogy pontosan milyen döntésekről van szó, az a videóüzenetében a vezérigazgató nem részletezte. Ami kiderült, hogy az elképzelések szerint 2029 végéig

  • a békásmegyeri HÉV-állomáson a lépcsőkön megközelítő peronnál hét mozgólépcső és két lift létesül,
  • eltűnnek a régi szerelvények,
  • helyüket korszerű, alacsonypadlós, egyterű, végig légkondicionált járművek veszik át.

Hegyi Zsolt kijelentette, A HÉV üzemkészségére ma sincs panasz, 99,5 százalékos menetrendszerűséggel, 5 percenként jönnek-mennek a vonatok, rengeteg ember használja Budapesten és szentendrei agglomerációban is, de a megújult infrastruktúra és a járművek „még jobb utazási élményt és még megbízhatóbb szolgáltatást jelentenek majd”. Szerinte 2029 végéig a szentendrei HÉV egy igazi 21. századi elővárosi vasút lesz.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Elfogatóparancsot adtak ki a Fradi volt futballistája ellen
Elraboltak egy férfit Biatorbágyon: ütlegelték, fojtogatták, végül 20 ezer euróért elengedték
Orbán Viktor: Van három javaslat az asztalon
Az Alapjogokért Központ jogi igazgatóhelyettese szerint a Fidesz egyenlő az állammal
Videón mutatjuk, hogyan érkezik a havazás
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik