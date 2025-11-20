Hasba szúrta az unokaöccsét egy szakácskéssel, vádat emeltek ellene

Életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt állítja bíróság elé a Tolna Vármegyei Főügyészség azt az 59 éves férfit, aki júniusban hasba szúrta az unokaöccsét Dombóváron.

A főügyészség közleménye szerint az italozó életmódot folytató férfi már régebb óta haragos viszonyban áll a családtagjaival. Az ominózus nap az otthonában szóba keveredett a testvére 26 éves fiával.

A veszekedés során a részeg férfi egy szakácskéssel hasba szúrta az unokaöccsét. A szúrás olyannyira váratlanul érte a fiatalembert, hogy esélye sem volt annak elhárítására. Az életveszélyesen megsérült fiatalnak még volt annyi ereje, hogy a pólójával elszorítsa a sebét, majd kiszaladt az utcára és telefonon segítséget kért. Később életmentő műtétet kellett rajta végrehajtani.

A főügyészség letöltendő börtönbüntetést kért az életveszélyt okozó testi sértés bűntettével vádolt elkövetőre.