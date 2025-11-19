A pornómilliárdosként is ismert milliárdos, Gattyán György nevével fémjelzett Megoldás Mozgalom aktivistája volt korábban a Tisza Párt egyik csepeli jelöltje, Győrfi Krisztina – vette észre a Telex.

Krisztina nem volt sem párttag, sem jelölt. Helyi aktivista volt, rövid ideig, szervezeti koordinációs feladattal bízták meg. A 2022-es jelöltállítás előtt maga jelezte, hogy nem kíván együttműködni velük. A fentiek nem kizáró okok a TISZA-nál. Pontosan és nyilvánosan rögzítettük a jelöltállítás előtt, hogy mik a kizáró okok

– válaszolt a Tisza Párt a lap kérdésére.

A Magyar Péter vezette Tisza hétfőn mutatta be a párt előválasztásán elindított jelöltjeinek nagy részét. A több mint háromszáz ember között vanna civilek, és többen már korábban is aktív politikai szerepet vállaltak, illetve illetve néhány ismertebb jelölt is elindul a párt elitjéből. A jelöltek nevét ide kattintva lehet megtalálni. A Tisza budapesti jelöltjeit ebben a cikkben vettük végig.

Ha Győrfi Krisztina diadalmaskodna a Tisza előválasztásán, vagyis őt indítaná a párt Budapest 9. választókerületében, akkor nagy eséllyel egy erős ellenzéki jelölttel is meg kellene mérkőznie, Szabó Szabolccsal, aki a Momentum színeiben immár harmadjára vette át egyéni országgyűlési képviselői mandátumát. A politikus a nyáron a 444.hu interjújában egy általa megrendelt közvélemény-kutatás alapján azt jósolta, hogy jövőre Csepelen vagy a tiszás jelölt nyer, vagy ő, a Fidesz csak a harmadik lehet.

Kedden a 24.hu írta meg elsőként, hogy Szabó Péter Mihály politológus, a Tisza Párt egyik budapesti képviselőjelöltje 2022-ben elvégezte a Megafon Digitális Inkubátor Központ közösségimédia-képzését.