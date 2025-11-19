- Felmerült, hogy Orbán Viktor „megszabadul” Mészáros Lőrinctől 2026-ban
- Köddé vált 50 milliárdnyi közpénz a Mészáros-féle MBH Banknál
- Bedöntötte a versenyhivatal Mészáros Lőrinc kegyvesztett exvejének a cégét
- Kik mérkőznek meg a Tisza legismertebb arcaival?
- Gyermekbántalmazás történhetett egy gödöllői óvodában, a meggyanúsított óvónő már nem dolgozik az intézményben
- Egy magyar nőt tartanak börtönben politikai fogolyként Venezuelában
- Szekszárdi orvosnő halála: tényleg szabadon kisétálhat egy beteg a kórházból?
A nap legfontosabb hírei – 2025. november 19.
Szajki Bálint / 24.hu
