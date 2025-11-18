A mai nappal elindult az Európai Unió új határregisztrációs rendszere (Entry-Exit System, EES) a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren is, írja lapunknak eljuttatott közleményében a Budapest Airport Zrt.

Az intézkedést a repülőtér a hatóságokkal együttműködve, november 18-tól fokozatosan vezeti be. A szabályozás – melynek célja a schengeni övezet biztonságának növelése – kizárólag a nem uniós állampolgárok számára jelent változást. Nekik átmenetileg hosszabb várakozási idővel kell számolniuk a határellenőrzés során.

Az EES nevű uniós határregisztrációs rendszer 2025. október 12-én került bevezetésre az Európai Unió összes tagállamában, Írország és Ciprus kivételével, de kiterjed Izlandra, Norvégiára, Svájcra és Liechtensteinre is. Célja a rövid távú, vagyis 180 napon belül legfeljebb 90 napra utazó, nem uniós állampolgárok nyilvántartásba vétele. Az automatizált, digitális ellenőrző rendszer minden alkalommal rögzíti az utazók adatait, amikor azok átlépik a programban részt vevő országok határát. A regisztrációs folyamat hat hónapig tart, mely során az utasok útleveit beszkennelik, fényképet készítenek róluk, valamint ujjlenyomatot is vesznek tőlük. Az új ellenőrzés célja az illegális migráció elleni küzdelem, a vízumot túllépők azonosítása és a személyazonossággal kapcsolatos csalások visszaszorítása.