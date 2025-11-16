Vasárnapi időjárás: öt megyére adtak ki figyelmeztetést

Vasárnap napközben eleinte nagyrészt borult, párás, helyenként ködös lesz az idő, azonban délnyugat felől egyre nagyobb területen szakadozik a felhőzet, és süt ki a nap, amit olykor fátyolfelhők zavarhatnak – írja vasárnapi előrejelzésében a HungaroMet.

Északkeleten, beleértve a főváros térségét, illetve az Északnyugat-Dunántúlon tartósabban borongós, párás maradhat az idő. Estétől délnyugat felől középszintű felhők is érkeznek.

A rétegfelhős, ködös területeken szitálás, északkeleten kisebb eső előfordulhat. A délnyugatira, délire forduló szél főként hazánk déli felén több helyen megélénkülhet, északon, északkeleten viszont gyenge maradhat a légmozgás.

A legmagasabb nappali hőmérséklet a tartósabban borult, párás, ködös északi tájakon 7 és 12, míg a naposabb területeken 13 és 20 fok között alakul.

Késő estére 5 és 13 fok közé hűl le a levegő.

A HunagaroMet vasárnapra öt megyére adott ki figyelmeztetést:

Vas,

Győr-Moson-Sopron,

Nógrád,

Heves

és Borsod-Abaúj-Zemplén

vármegyékben a sűrű köd egész nap megmarad, ezeken a területeken a látótávolság jelentősen lecsökken.