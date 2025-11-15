Videó: balatoni ködben eltévedt horgászokat mentettek ki a vízimentők

Riasztást kaptak éjjel a vízimentők két horgásztól, akik Balatonvilágosról indultak el egy csónakban, de később nem tudtak kievezni a partra – számolt be az esetről a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata Facebook-oldalán.

Mint írták: a szabályok szerint 22 óra után horgászat céljából már nem lehet vízen tartózkodni. A két férfi el is indult időben kifelé, azonban olyan erős köd szállt le a tóra, hogy már nem találták meg a partot.

Először telefonon próbáltunk megfelelő instrukciókkal segíteni nekik, de sajnos továbbra sem találták a helyes irányt. Ez nem csoda, hiszen vastag tejköd ült a tóra, és az okostelefonok viszonylag lassan reagálnak egy-egy pozícióváltásra, ilyen helyzetben nem feltétlenül tud az ember velük navigálni. Így Rupert nevű sürgősségi mentőhajónk elindult a keresésükre

– közölték. A posztban hozzátették: „A navigációs rendszerünkre és a radarunkra támaszkodva, valamint a horgászok által küldött GPS-pozíciók segítségével megtaláltuk őket. Ilyen látási körülmények között mi is a műszerekre bízzuk magunkat, hiszen semmit nem látunk a vízen.”

A két horgászon szerencsére volt mentőmellény, illetve volt náluk feltöltött telefon és a kötelező felszerelésnek megfelelő fény, amellyel ki tudták világítani a csónakot. A horgászokat kivitték a part közelébe, az utolsó körülbelül 200 métert, ahonnan már látszódtak a parti fények, egyedül tették meg és épségben partot értek.