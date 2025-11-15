Orbán: Most nem egy csendes, jó kedélyű szombati összejövetelen vagyunk

Ez egy háborúellenes gyűlés, húzta alá a miniszterelnök, és ilyeneket akkor tartanak, amikor veszély van. Márpedig szerinte most veszély van, Európa a háború küszöbén áll. Majd ismét abba a fejtegetésbe kezdett, amit az utóbbi időben rendszeresen megejt nyilvános szereplései során: előjelek, amik az I. világháború előtt már jelezték a világégést. Európában a háború veszélye fenyéget – mondta.

Váczi Gergő szerint „olyan érzése van már az embernek, mintha csak a jobboldali érzelmű emberek kívánnák már a békét”. Orbán szerint ez a magyar társadalomfejlődés beteges alakulásának eredménye. A komcsi időkből itt maradt megbélyegzéses kirekesztős társasjáték ez a miniszterelnök szerint, ami nem jó, és most azért is ültek le beszélgetni, hogy ezt valamelyest visszaszorítsák.