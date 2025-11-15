A következő élő közvetítés része Orbán a védőpajzsról: Trianonban egy olyan Magyarországot hoztak létre, amely életképtelen

Orbán: Most nem egy csendes, jó kedélyű szombati összejövetelen vagyunk

admin Rugli Tamás
2025. 11. 15. 12:44

Ez egy háborúellenes gyűlés, húzta alá a miniszterelnök, és ilyeneket akkor tartanak, amikor veszély van. Márpedig szerinte most veszély van, Európa a háború küszöbén áll. Majd ismét abba a fejtegetésbe kezdett, amit az utóbbi időben rendszeresen megejt nyilvános szereplései során: előjelek, amik az I. világháború előtt már jelezték a világégést. Európában a háború veszélye fenyéget – mondta.

Váczi Gergő szerint „olyan érzése van már az embernek, mintha csak a jobboldali érzelmű emberek kívánnák már a békét”. Orbán szerint ez a magyar társadalomfejlődés beteges alakulásának eredménye. A komcsi időkből itt maradt megbélyegzéses kirekesztős társasjáték ez a miniszterelnök szerint, ami nem jó, és most azért is ültek le beszélgetni, hogy ezt valamelyest visszaszorítsák.

Mohos Márton / 24.hu
Vissza a közvetítéshez

Friss

Népszerű

Összes
Rétvári Bence arcképével díszített teakeveréket kaptak az aszódi csecsemők és szüleik
Miközben dpk-zik, kormánypártiságáról ad interjúkat, Szabó Zsófi 14 ezer követőt elvesztett az Instagramján
Török Gábor: A Tisza számára kritikus pillanathoz ért a kampány
Mesterséges intelligenciával rontottak le egy ételfotót, hogy visszatérítsék a rendelésüket
Orbán Viktor: Nem érdekel az oroszok elnöke
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik