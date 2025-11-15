gyűlésfideszgyőrszijjártó péter
Orbán elirigyelte az országjárást Magyartól

2025. 11. 15.
A kormányfő az október 23-i békemenet után jelentette be, hogy a választás előtt alig fél évvel ő is elkezdi szervezett keretek között járni az országot. Ezzel Magyar Péter nyomdokaiba lépett, aki a tavalyi EP-választási kampány óta gyakorlatilag folyamatosan úton van, és a legapróbb zsákfalvakba is eljutott tavaly tavasz óta.

Orbán ellenben itt is a dpk-kra támaszkodik, a bejelentésében is úgy fogalmazott: „Útjára indítjuk a digitális polgári körök első országjárását”. Ennek fényében elég valószínűtlennek tűnik, hogy Magyaréhoz hasonlóan Orbán fórumain is bárki részt vehet, inkább arra lehet számítani – így most Győrben is –, hogy a közönséget gondosan előszűrik majd.

