Magyar Péter: Jól állunk, talán még soha nem álltunk ilyen jól

Magyar ezen a ponton félretette a beszédét, bár saját bevallása szerint lenne még belőle pár oldal. „Talán jobb, ha így szólok hozzátok” – kezdett bele, majd úgy folytatta:

Jól állunk, egészen jól állunk. Talán még soha nem álltunk ilyen jól

– jelentette ki, figyelmeztetett azonban, hogy a verseny nem lefutott, embert próbáló 148 nap áll még előttük. Ezzel együtt Magyar szerint már látni a fényt az alagút végén, összeáll a csapat, jönnek a jelöltek. Ez pedig a szimpatizánsok és az önkéntesek érdeme, „nélükük sehol nem lennénk” – szögezte le.