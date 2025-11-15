A következő élő közvetítés része Magyar Péter: Tudom, hogy mi egy valódi miniszterelnök feladata, érzem a felelősség súlyát, készen állok a feladatra

Magyar Péter: Jól állunk, talán még soha nem álltunk ilyen jól

admin Rugli Tamás
2025. 11. 15. 15:28

Magyar ezen a ponton félretette a beszédét, bár saját bevallása szerint lenne még belőle pár oldal. „Talán jobb, ha így szólok hozzátok” – kezdett bele, majd úgy folytatta:

Jól állunk, egészen jól állunk. Talán még soha nem álltunk ilyen jól

– jelentette ki, figyelmeztetett azonban, hogy a verseny nem lefutott, embert próbáló 148 nap áll még előttük. Ezzel együtt Magyar szerint már látni a fényt az alagút végén, összeáll a csapat, jönnek a jelöltek. Ez pedig a szimpatizánsok és az önkéntesek érdeme, „nélükük sehol nem lennénk” – szögezte le.

7 fotó
Vissza a közvetítéshez

Friss

Népszerű

Összes
Magyar Péter: Tudom, hogy mi egy valódi miniszterelnök feladata, érzem a felelősség súlyát, készen állok a feladatra
Orbán: Magyarországnak mindig pénzügyi védőpajzsra volt, van és lesz szüksége
Miközben dpk-zik, kormánypártiságáról ad interjúkat, Szabó Zsófi 14 ezer követőt elvesztett az Instagramján
Török Gábor: A Tisza számára kritikus pillanathoz ért a kampány
Magyar Péter: Tudom, hogy mi egy valódi miniszterelnök feladata, érzem a felelősség súlyát, készen állok a feladatra
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik