Magyar Péter: Fontos nap lesz a mai

Fontos nap lesz a mai. Ismét feketén-fehéren látni majd a különbséget a Fidesz és a TISZA között. A múlt és a jövő között – írta Magyar Péter szombat reggel, Orbán Viktor győri, „háborúellenes nagygyűlésének” kezdete előtt Facebook-oldalán.

Magyar Péter délután kettőkor beszél majd a győri Bécsi kapu téren, ahol ígérete szerint megmutatja majd a különbséget „az embertelenség és az emberség között, a profi, szívtelen, megfizetett zsoldosok és a gyerekeink, unokáink emberséges jövőjéért küzdő hazafiak között, és a zárt helyen, kordonok és TEK-esek mögött szervezett kamu és a valódi országjárás között”.