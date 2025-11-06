dápkaükormányablak
Belföld

Időszakosan nem lesz elérhető a DÁP és a KAÜ, péntek délutántól a kormányablakokban is szünetel az ügyintézés

Varga Jennifer / 24.hu
admin Vaskor Máté
2025. 11. 06. 12:04
Varga Jennifer / 24.hu

Az állami informatikai háttérrendszerekben 2025. november 7-én, pénteken 15 óra és 2025. november 10-én, hétfőn 6 óra között előre ütemezett karbantartást végeznek, közölte az Energiaügyi Minisztérium.

Mint írták, a munkálatok során egyes elektronikus ügyintézési és azonosítási szolgáltatások (Digitális Állampolgár mobilalkalmazás, Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ)) időszakosan nem lesznek elérhetők. Az eRecepteket ebben az időszakban is akadálytalanul ki lehet majd váltani.

A szakemberek minden szükséges lépést megtesznek a szolgáltatások gyors helyreállításáért

– jelezték.

A karbantartás miatt 2025. november 7-én, pénteken 14 órától szünetel az ügyintézés a kormányablakokban. A Központi Kormányablakban kizárólag azonnali és sürgősségi eljárásban igényelt útlevelek átvételére lesz lehetőség a hétvége folyamán.

Az ügyfélkiszolgálás tervezetten 2025. november 10-én hétfőtől a megszokott működési rend szerint folytatódik.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
A Mohu elindította az első budapesti visszaváltó automatáját, amelybe nem egyenként kell adagolni a palackokat
Figyelmeztette a Katalóniában tartózkodó magyarokat a Konzuli Szolgálat
Elindult Orbánékkal a Wizz Air gépe a „legfontosabb washingtoni tárgyalásra”
Bódi Sylvi címlapon mutatta meg új párját: „Úgy érzem, megtaláltam az igazit”
„Anyám kályhájában égettem el a papírokat, Gyuri is azzal büszkélkedett, hogy három ládányi dokumentumot tüzelt el” – a Simonka-per újabb koronatanúja tálalt ki
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik