A Mohu elindította az első budapesti visszaváltó automatáját, amelybe nem egyenként kell adagolni a palackokat

2025. 11. 06. 10:17
Bemutatta Budapest első ömlesztett beöntésű visszaváltó automatáját a Mohu. Csütörtökön egy III. kerületi Príma üzletben állították hadrendbe az új, norvég gyártású berendezést, amely akár száz palackot is képes egyszerre feldolgozni, véget vetve az idegőrlő egyesével bedobálásnak – írta az Index.

A bulk-feed technológia a fővárosi automaták első generációja lehet, amely jelentősen felgyorsítja a visszaváltás folyamatát – a pilisvörösvári tesztüzem sikere után döntött a Mohu további gépek telepítéséről.

A norvég TOMRA gyártmányú R2-es típusú automatába akár zsákból is bele lehet önteni a palackokat – a berendezés automatikusan azonosítja, szétválogatja és feldolgozza azokat.

A februárban Pilisvörösváron telepített első lakossági bulk-feed automatánk még csak alumínium- és PET-palackokat tudott kezelni, az az R1-es típus volt. Ez az R2 már tudja az üveget is

– mondta Bozóki Csaba László, a Mohu visszaváltásért felelős vezetője az Indexnek. Fontos azonban, hogy csak visszaváltható csomagolásokat szabad beönteni – más hulladék akadályozhatja vagy lassíthatja a folyamatot.

