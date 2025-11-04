Így hatott a szívhangrendelet az abortuszok alakulására

Nem volt hatással a terhességmegszakítási helyzetképre a 2022 szeptemberében elfogadott szívhangrendelet, aminek a lényege, hogy a terhességmegszakítás előtt meg kell mutatni az abortuszra jelentkező nőknek a magzat szívhangját – írja a Telex.

A lap szerint a rendelet okozati hatását nehéz konkrétan kimutatni a rendelkezésre álló adatokból, de az, hogy a terhességmegszakítási helyzetképben egyáltalán mutatkozna a rendelet életbelépéséhez köthető javulás, nem igaz.

A rendelet életbelépése óta bő három év telt el, látszik, hogyan alakultak a mutatók, és jobban látszanak a hosszabb távú trendek is.

Ferenci Tamás biostatisztikus szerint 2025-re még csak előzetes adatok vannak ugyan, de látható, hogy 2022 szeptembere óta a tendencia nem változott. Vagyis egy kicsit igen, annyiban, hogy egyre nagyobb a száz élve születésre jutó abortuszok száma. A mutató szerint tehát nemhogy nem javult a helyzet, hanem inkább még romlik is:

2022-ben 24,6 volt az arány,

2023-ban 24,8,

2024-ben pedig 26,1.

Fontos látni, hogy emögött nem az van, hogy a terhességmegszakítások száma nőtt, az ugyanis csökkent, hanem az, hogy közben a születések száma sajnos még inkább megcsappant, mint az abortuszoké, így az arányuk az abortuszok javára változott. A rendelet bevezetésének időpontjában, illetve azt követően semmilyen változás nem látható az alaptrendben – olvasható a Telex cikkében.

A másik adat, amit érdemes vizsgálni, az az ezer szülőképes (15–49 éves) nőre jutó terhességmegszakítások száma. Ezt a KSH csak éves bontásban adja meg, de az adatokból így is kiolvasható, hogy míg 2008 után folyamatos, viszonylag állandó tempójú volt a szám mérséklődése, 2021–2022-ben 10,1-en stagnált, majd újra csökkenni kezdett ugyan (9,9-re 2023-ban és 9,6-ra 2024-ben), de lassabban, mint a stagnálás vagy a rendelet életbelépése előtt. A számok alapján már több év távlatából is látható, hogy

a szívhangrendelet nem igazán befolyásolta az abortuszok számának alakulását. Csökkenő irányban semmiképpen sem, sőt bizonyos adatok még romlottak is a rendelet óta.