Halottak napján még marad a szokatlanul enyhe idő

Szigetváry Zsolt / MTI
24.hu
2025. 11. 02. 06:09
Szigetváry Zsolt / MTI

Vasárnap, halottak napján, a legtöbb helyen változó vastagságú fátyolfelhőzet szűri a napsütést, ugyanakkor helyenként csak lassan zsugorodik az éjszaka képződött rétegfelhőzet, az északkeleti határvidéken tartósan borult részek is maradhatnak – írja a Kiderül.

Késő estétől frontális felhőzet érkezik, ebből északon, északnyugaton már eső, zápor is előfordulhat. A déli szél többfelé megélénkül, néhol meg is erősödhet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 18 és 23 fok között várható, de tartósabban felhős tájakon ennél több fokkal hűvösebb maradhat az idő. Késő estére 9, 15 fok közé hűl le a levegő.

