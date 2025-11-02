Eltűnt egy 73 éves demens nő a Bükkben

Péntek óta keresnek egy 73 éves demens nőt a Bükkben található Flóra-forrás közelében, aki a férjével túrázott, amikor eltűnt.

A férfit az RTL Híradója érte el telefonon, aki elmondta: pénteken túrázni indultak, majd megálltak a Flóra-forrásnál, hogy szalonnát süssenek. A férfi elmondása szerint a tűzzel volt elfoglalva, rőzsét gyűjtött és előkészítette a terepet, amikor bevallása szerint pillanatok alatt tűnt el az asszony. Azonnal keresni kezdte, ám nem bukkant a nyomára annak ellenére, hogy egy órán át futva kereste feleségét. Ezt követően kért segítséget.

A nő demenciában szenved, ami lehetetlenné teszi számára a tájékozódást, ráadásul sem víz, sem élelem nem volt nála, és két napja a gyógyszereit sem vette be. Mivel pénteken meleg volt, vékony ruhát viselt.

A területet azóta rendőrök fésülték át helikopterrel és drónokkal, ám egyelőre nem bukkantak a nyomára, sötétedéskor felfüggesztették a keresést. A rendőrség honlapján hivatalosan is eltűntként tartják nyilván a nőt.