Akár 24 fok is lehet november első napján

Nagy Borbála / 24.hu
24.hu
2025. 11. 01. 07:14
Nagy Borbála / 24.hu

Enyhe, tavaszias idővel köszöntött be a november. Mindenszentek napján szeles, száraz időjárás várható.

A köd és a rétegfelhőzet feloszlását követően alapvetően napos, fátyolfelhős időre számíthatunk. Elsősorban északkeleten, valamint az Alpokalján, a Fertő környékén lehetnek kissé vastagabb felhők is – írja a Kiderül.hu.

Csapadék nem lesz.

A délies irányú szél az Észak-Dunántúlon többfelé megélénkül, helyenként megerősödik, másutt mérsékelt marad a légmozgás.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 18 és 24 fok között várható, de északkeleten néhol ennél hűvösebb is lehet.

Késő estére jobbára 7 és 15 fok közé hűl le a levegő.

