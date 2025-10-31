Médiakutató a Blikk tulajdonosváltásáról: a Ringier egyszer már kötött egy politikai megállapodást a kormánnyal

Tavasszal jelentette be a svájci tulajdonosokat képviselő Ringier Hungary, hogy új főszerkesztő és új csapat érkezett a Blikkhez – akkor azt is hangsúlyozták, hogy továbbra is elkötelezettek a márka fejlesztése és magyar olvasók iránt. Fél évvel később, a 2026-os országgyűlési választások előtti néhány hónappal mégis olyan döntés született, hogy a cég túlad az emblematikus termékén, a legnagyobb magyar bulvárlapon.

Nagyon emlékeztet a helyzet a Népszabadságnál követett koreográfiához, ott is az történt, hogy feltöltötték a lapot kiváló vezetőkkel és újságírókkal, aztán teljesen váratlanul bejelentették, hogy mindenkit szélnek eresztenek, mert bezárják

– jelentette ki lapunknak Polyák Gábor, a Mérték Médiaelemző Műhely vezetője.

Bár Marc Walder, a Ringier vezérigazgatója az eladás után az Indexen tagadta, hogy a kivonulás mögött bármilyen politikai nyomás állna, és azt hangoztatta, hogy a lépés kizárólag üzleti és stratégiai megfontolásokon alapult, a médiakutató által felidézett korábbi események mögött is kirajzolódtak a politikai szálak.

Polyák szerint ma már talán kevesen emlékeznek rá, de a Ringier-nél volt egy politikailag is fontos lapportfólió, amit a fideszes vezetéssel kötött megállapodás keretében egy évtizeddel ezelőtt átengedtek az osztrák Heinrich Pecina által vezetett Mediaworksnek. Akkor a Népszabadság mellett megváltak a Nemzeti Sporttól és több megyei laptól, amelyek később Mészáros Lőrinchez kerültek.

Ez a megállapodás – amely a Ringier számára azért volt fontos,