Bombariadó volt, egész Szerbiában leállt a vasút

Bombariadó miatt leállt a vasúti közlekedés Szerbiában – közölte a szerbiai vasúttársaság, a Srbijavoz pénteken.

A közlemény szerint névtelen bejelentés érkezett telefonon arról, hogy robbanószerkezetet helyeztek el az összes vonaton és sínen, ezért az utasok és a személyzet biztonsága érdekében egyelőre kénytelenek voltak leállítani a közlekedést az összes vasútvonalon.

A Srbijavoz mindent megtesz azért, hogy a belügyminisztériummal együttműködve megoldja a helyzetet – olvasható a közleményben. Március 14-én is bombariadó miatt állt le a távolsági vasúti közlekedés az országban.

A Telex arról ír, hogy Szerbiában pénteken és szombaton hatalmas tüntetéseket tartanak az újvidéki tragédia évfordulójára, most is rengetegen menetelnek Újvidék felé. A lap szerint a tömegközlekedés akadályozása miatt nehezebb a városba jutni, pedig tömegeket várnak ide.

(MTI)