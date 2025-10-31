bombabombariadószerbiavasút
Belföld

Bombariadó volt, egész Szerbiában leállt a vasút

Maxim Konankov / NurPhoto via AFP
admin Kerner Zsolt
2025. 10. 31. 16:52
Maxim Konankov / NurPhoto via AFP

Bombariadó miatt leállt a vasúti közlekedés Szerbiában – közölte a szerbiai vasúttársaság, a Srbijavoz pénteken.

A közlemény szerint névtelen bejelentés érkezett telefonon arról, hogy robbanószerkezetet helyeztek el az összes vonaton és sínen, ezért az utasok és a személyzet biztonsága érdekében egyelőre kénytelenek voltak leállítani a közlekedést az összes vasútvonalon.

A Srbijavoz mindent megtesz azért, hogy a belügyminisztériummal együttműködve megoldja a helyzetet – olvasható a közleményben. Március 14-én is bombariadó miatt állt le a távolsági vasúti közlekedés az országban.

A Telex arról ír, hogy Szerbiában pénteken és szombaton hatalmas tüntetéseket tartanak az újvidéki tragédia évfordulójára, most is rengetegen menetelnek Újvidék felé. A lap szerint a tömegközlekedés akadályozása miatt nehezebb a városba jutni, pedig tömegeket várnak ide.

(MTI)

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Gyermekotthon lakóit környékezte meg a pedofil férfi, aki a Harcosok Klubja eseményén vett részt
„Soha nem fogom elfelejteni ezt a tekintetet” – Ganxsta Zolee régi fotóval emlékezett meg édesanyjáról, Kassai Ilonáról
Fideszes képviselőtől vett közel háromszáz hektár földet Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea köre, és még egy kis trükközésre is futotta
„Nem az én korosztályom, de bombanő” – Sanya és Rita táncórára mentek, a férj a nulladik perctől a tánctanárt nézegette
Médiakutató a Blikk tulajdonosváltásáról: a Ringier egyszer már kötött egy politikai megállapodást a kormánnyal
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik