Megkérdezték, de nem árulja el a CÖF, hogy mennyiből szervezték meg az idei Békemenetet

Szajki Bálint / 24.hu
24.hu
2025. 10. 30. 17:22
Szajki Bálint / 24.hu

A Magyar Hang megkereste a Civil Összefogás Fórumot, hogy megtudja, mennyibe került az október 23-ai Békemenet, amelyet a kormánypárti média, sőt, maga Orbán Viktor is a valaha volt legnagyobb Békemenetnek nevezett. (Korábban mi is részletesen írtunk arról, hogy a CÖF milyen állami támogatásokhoz jut, és hogy a finanszírozásuk milyen kérdéseket vet fel.)

A Magyar Hang a rendezvény költségeiről érdeklődött: kérdeztek a buszoztatásról, a rendezvénytechnikáról, a látványelemekről (molinók, transzparensek, zászlók). „Arra is kíváncsiak voltunk, hogy a CÖF-CÖKA mekkora állami támogatást használt fel a rendezvény megszervezéséhez – és hogy a költségek, koordinációs-logisztikai feladatok mekkora részét vállalta magára a kormány, tekintve, hogy a Békemenet felvonulóit a Kossuth téren várták, ahol hatalmas kivetítők előtt Orbán Viktor mondott ünnepi beszédet” –írták.

A CÖF válasza rövid volt: „A Békemenet finanszírozása kapcsán állami vagy költségvetési pénzeket nem használtunk. Egyéb kérdései vonatkozásában nem vagyunk illetékesek és felhatalmazottak”.

A Magyar Hang megkereste a Miniszterelnöki Kabinetirodát és a Miniszterelnöki Kormányirodát is az október 23-i megemlékezés költségeivel kapcsolatban; rákérdeztünk arra is, hogy részt vállaltak-e – és ha igen, milyen formában, értékben – a Békemenet szervezésében, és mennyibe került a Parlament felett díszelgő áthúzást végrehajtó három Gripen produkciója.

