Politico: Magyarország miatt megfeneklett a Fehéroroszország elleni közös nyilatkozat a Litvániába küldött csempészléggömbök ügyében

Napok óta nincs haladás az EU azon erőfeszítéseiben, hogy közös álláspontot alakítsanak ki Fehéroroszországgal szemben, ahonnan több hullámban küldtek léggömböket Litvániába, és emiatt riadóztatni kellett a légvédelmet is. Magyarország azonban megpróbálta felpuhítani a nyilatkozat szövegét, ezért megrekedtek a tárgyalások.

A Politico szerint a többség egy olyan nyilatkozatot szorgalmaz, amelyet mind a 27 tagállam támogat. Ebben elítélnék a léggömbökkel elkövetett határsértéseket, amelyeket Litvánia „hibrid háborús” taktikának minősített.

Fehéroroszország autoriter vezetése Oroszország közeli szövetségese, és már korábban is azzal vádolták, hogy az illegális migrációt fegyverként használja fel az EU-n belüli ellentétek szítására.

A Politiconak több forrás is azt mondta, hogy Magyarország azért lobbizik, hogy az EU ne hozza nyilvánosságra azt a megállapítást, hogy légballonos berepülések az uniós országok destabilizálására irányuló kísérletnek minősülnek.

Bár remény van arra, hogy Budapest visszakozik az ügyben, a vita miatt a tervezett nyilatkozat ügye kedd reggel óta leállt.

A látszólag cigarettacsempészetre használt léggömbök nagyjából egy nagy autó méretűek, és repülésbiztonsági aggályokat is felvetnek. A hírszerző ügynökségek most igyekeznek kideríteni a mi állhat a hirtelen tömegessé vált léggömbözés mögött.

Kęstutis Budrys litván külügyminiszter a lapnak adott interjújában a hét elején elmondta, hogy az incidensek rávilágítanak arra, hogy az EU-nak fokoznia kell a közös felkészülési erőfeszítéseket, és új szankciókat kell bevezetnie Fehéroroszországgal szemben. Hétfőn Inga Ruginienė litván miniszterelnök megerősítette, hogy az ország határozatlan időre lezárja Fehéroroszországgal közös határát a behatolások miatt.

A lap emlékeztet rá, hogy a magyar miniszterelnök, Orbán Viktor többször is megpróbálta megvédeni Oroszországot az EU álláspontjával szemben, küzdött az orosz energiaexportra kivetett új szankciók ellen, és megvétózta Ukrajna csatlakozási kérelmét. Augusztusban Magyarország nem volt hajlandó aláírni azt a nyilatkozatot, amely elítélte az orosz csapásokat Ukrajna ellen, ami azt jelentette, hogy a levelet a fennmaradó 26 tagállam nevében kellett kiadni.