„Mi történt?” – kiáltotta a párja által szíven szúrt szabolcsi férfi, majd összeesett és meghalt

Hat év börtönbüntetésre ítélte a Nyíregyházi Törvényszék azt a nőt, aki tavaly januárban szíven szúrta az élettársát. A Nyíregyházi Törvényszék tájékoztatása szerint az ominózus napon a nő és a párja vitázni kezdett egymással szabolcsi otthonukban.

A nő szerint párja kábítószert fogyasztott, de ezt a sértett tagadta. Késő délután a férfi összepakolta a holmijait és később közölte, hogy elköltözik otthonról. Az ekkor kialakult szóváltás közben a nő magához vett egy kést, amellyel kétszer megvágta a férfi alkarját, majd a szívébe szúrta.

Az áldozat még felkiáltott, hogy „mi történt?” majd a ház bejárati ajtajában összeesett, és bár a rokonság megpróbálta életben tartani, a szívét ért szúrás miatt a helyszínen meghalt.

Az ítélet nem jogerős, a vádlott és védője fellebbezést jelentett be ellene, míg az ügyész három napot tartott fenn a jogorvoslati nyilatkozat megtételére.