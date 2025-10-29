bűnügyemberölésnyíregyházaítélet
Belföld

„Mi történt?” – kiáltotta a párja által szíven szúrt szabolcsi férfi, majd összeesett és meghalt

admin Kolontár Krisztián
2025. 10. 29. 11:45

Hat év börtönbüntetésre ítélte a Nyíregyházi Törvényszék azt a nőt, aki tavaly januárban szíven szúrta az élettársát. A Nyíregyházi Törvényszék tájékoztatása szerint az ominózus napon a nő és a párja vitázni kezdett egymással szabolcsi otthonukban.

A nő szerint párja kábítószert fogyasztott, de ezt a sértett tagadta.  Késő délután a férfi összepakolta a holmijait és később közölte, hogy elköltözik otthonról. Az ekkor kialakult szóváltás közben a nő magához vett egy kést, amellyel kétszer megvágta a férfi alkarját, majd a szívébe szúrta.

Az áldozat még felkiáltott, hogy „mi történt?” majd a ház bejárati ajtajában összeesett, és bár a rokonság megpróbálta életben tartani, a szívét ért szúrás miatt a helyszínen meghalt.

Az ítélet nem jogerős, a vádlott és védője fellebbezést jelentett be ellene, míg az ügyész három napot tartott fenn a jogorvoslati nyilatkozat megtételére.

