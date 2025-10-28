Nagy Feró beszélt telefonon Bayer Zsolttal, „de nem küldte el a picsába, barátok maradtak”

Nincs már véleményem erről az egészről – mondta a Népszavának Nagy Feró, miután a lap arról kérdezte a Kossuth-díjas énekest, hogy érzése szerint követett-e el hibát a Szőlő utcai nyilatkozatával.

Emlékeztetőül: a Beatrice frontembere a Békementen tett nyilatkozatában azt állította, hogy „a Szőlő utcai ügyben érintett lányok pénzt kereshettek, tehát mindenki jól járt”. A kijelentése miatt már az Őrbottyán Díszpolgára címet is visszavonnák tőle, sőt, többen a Kossuth-díját is.

Bayer Zsolt nemrég azt üzente Nagy Ferónak: „Kérj bocsánatot, ahogy férfihoz illik, aztán igyunk meg valamit”. Ezzel kapcsolatban az énekes most azt mondta: beszélt telefonon Bayerrel, ahogy korábban ígérte, de „nem küldte el a picsába, barátok maradtak”.

Ez nem az én dolgom, mit foglalkozzak vele?

– kérdezte Nagy azzal kapcsolatban, hogy korábban Vitályos Eszter kormányszóvivő is elhatárolódott a szavaitól. Azért hozzátette, hogy „ több fideszes prominenssel is beszélt, és nem érzi úgy, hogy a viszony megromlott volna közte és köztük”.