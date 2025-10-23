- Magyar Péter a Hősök terén: Nyerni fogunk, nem kicsit, hanem nagyon.
- A kormányváltást akaróknak üzent Orbán Viktor.
- „Orbán közvetve, de most először ismerte el, hogy a Tisza már előnyben van” – így látták a kormányfő beszédét az elemzők.
- Számháború: A kutató szerint a Tisza rendezvényén közel kétszer annyian voltak, mint a fideszes békemeneten.
- Parádésan kezdte a második félidőt, Salzburgban nyert a Fradi.
- Osztrák lap: tűzijáték és nem megfelelő viselkedés miatt nem engedték be a Fradi-drukkereket.
- Medvegyev: A budapesti békecsúcs lemondása Oroszország elleni háborús cselekmény.
- Trump: Töröltük a találkozót Putyinnal, nem érezzük helyénvalónak.
- Menczer Tamás üzent a pilisborosjenői polgármesternek: „A következő hónapokban a választókörzetem minden településén komoly fejlesztések fognak indulni, csak nálatok nem”.
A nap hírei – 2025. X. 23.
Adrián Zoltán / 24.hu
