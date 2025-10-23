Még a vezető fideszes politikusoknál is rosszabbul eshetett Dmitrij Medvegyev volt orosz elnöknek, hogy elmarad a budapesti Trump-Putyin találkozó, aki a szokottnál is nagyobb őrültségeket írt a Telegram-oldalára. Az egyre szélsőségesebbé váló kijelentéseiről hírhedtté vált egykori államfő egyenesen

Oroszország elleni háborús cselekménynek

minősítette a budapesti békecsúcs lemondását és az új amerikai szankciókat.

Azt írta, hogy noha Donald Trump amerikai elnök egyelőre ugyan még „nem mindig harcol aktívan a banderista Kijev oldalán, de ez most már az ő konfliktusa, nem a szenilis Joe Bidené”, az előző amerikai elnöké. Megjegyezte, hogy Trump „teljes mértékben szolidaritást vállalt az őrült Európával”.

Szerinte Washington döntései azt mutatják, hogy az Egyesült Államok Oroszország ellensége. De Medvegyev ugyanakkor megtalálta az „egyértelmű előnyt is az amerikai elnök ingájának újabb kilengésében”, mivel még erőteljesebben lehet Ukrajnát támadni, és „nem kell tekintettel lenni a felesleges tárgyalásokra, és a győzelmet a terepen, nem pedig az íróasztal mögött elérni”.