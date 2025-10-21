Legalább félezer embert palizott be egy 21 éves nő

Üzletszerűen elkövetett csalás miatt folytat nyomozást a balatonfüredi rendőrség egy 21 éves somogyi nővel szemben. A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a nő 2023-tól internetes hirdetési oldalakon kínált eladásra többek közt mobilokat, számítógépes játékokat, olajfákat, márkás ruhákat, cipőket, de nem létező lakásokat is kiadott albérletbe.

A vételárat minden esetben előre utalással kérte kiegyenlíteni, azonban a termékeket soha nem küldte meg. Ehhez létrehozott 17 álprofilt, és öt pénzintézetnél 15 bankszámlát is nyitott a bűncselekmények elkövetéséhez. Bár több eljárás is indult ellene országszerte, ez sem tartotta vissza a további lehúzásoktól.

A rendőrök kedd reggel az otthonában fogták el a fiatal elkövetőt, majd gyanúsítottként hallgatták ki. A nyomozók eddig 50 embert azonosítottak, akiket a csaló összesen közel három millió forinttal károsított meg.

Rengeteg a hamis profilokkal hirdető internetes csaló. Pár nappal ezelőtt írtunk arról csalók hirdetnek különböző termékeket még a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ nevében is.