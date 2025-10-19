sarki fénymagyarországszombat estejelenség
Belföld

Szombat este ismét látszott a sarki fény Magyarországról, videó is készült

Időkép
24.hu
2025. 10. 19. 09:01
Időkép

Szombat este ismét látható volt a sarki fény Magyarországról: azok a szerencsések, akik fölött tiszta volt az ég szombat este fél tíz körül, az északi horizont felett a rózsaszín mellett akár zöld színben is láthatták felsejleni az Aurora Boreálist – írja az Időkép, amely videót is közölt a jelenségről. Mint írták, egy G2-es erősségű geomágneses vihar juthatott a Napból származó töltött részecskéket a Föld légkörébe, emiatt lett itthonról is látható a sarki fény.

Az előrejelzések szerint kedden egy újabb, ezúttal G1-es erősségű geomágneses vihar érheti el a Földet, így akkor jó eséllyel újra felcsillanhat a sarki fény.

A jelenség Magyarországról meglehetősen ritkán látható, idén ősszel azonban már másodszor volt rá példa, hogy Magyarországon is látszódott.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Még házi őrizetben is kábítószert árult egy budapesti drogdíler
Megzavarták egy izraeli történész előadását az ELTE-n, Hankó Balázs miniszter az érintett diákok felelősségre vonását követeli
A TNT is beszállt a poénkodásba a köztévé Ákos-bakija kapcsán
Egy 40 méter magas híd tetejére parkolt valaki egy rollert Krakkóban
Magyar-horvát energiaháború: úgy tesz a Mol, mintha holdra szállást hajtana végre
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik