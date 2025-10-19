Szombat este ismét látszott a sarki fény Magyarországról, videó is készült

Szombat este ismét látható volt a sarki fény Magyarországról: azok a szerencsések, akik fölött tiszta volt az ég szombat este fél tíz körül, az északi horizont felett a rózsaszín mellett akár zöld színben is láthatták felsejleni az Aurora Boreálist – írja az Időkép, amely videót is közölt a jelenségről. Mint írták, egy G2-es erősségű geomágneses vihar juthatott a Napból származó töltött részecskéket a Föld légkörébe, emiatt lett itthonról is látható a sarki fény.

Az előrejelzések szerint kedden egy újabb, ezúttal G1-es erősségű geomágneses vihar érheti el a Földet, így akkor jó eséllyel újra felcsillanhat a sarki fény.

A jelenség Magyarországról meglehetősen ritkán látható, idén ősszel azonban már másodszor volt rá példa, hogy Magyarországon is látszódott.