Legalább egymilliárdot csalhatott el az 500 alkalmazottat futtató takarítómaffia

Több mint egymilliárd forint kárt okozhatott a költségvetésnek az a takarításra szakosodott bűnszervezet, amelynek irányítóját és társait letartóztatták – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Dél-dunántúli Regionális Bűnügyi Igazgatósága. A nyomozók egy olyan „duplikált bűnszervezetet” buktattak le, amely kettős céghálózat révén szinte az egész országot lefedve folytatta az illegális tevékenységét, és csaknem félezer alkalmazottja volt „feketebéres” módszerekkel.

A bűnszervezet szálait egy Pest megyei férfi fogta össze, aki két, egyenként többszintű céghálózatot hozott létre és működtetett. A cégcsoport vezetőjeként ő volt a piramisok csúcsain lévő haszonhúzó vállalkozások ügyvezetője.

A takarításra szakosodott két bűnszervezet egymás tevékenységéről mit sem tudott, a bűncselekmények elkövetésének módszerei azonban mindkét esetben teljesen megegyeztek.

A munkavállalókat a hálózatban alvállalkozóként szereplő cégekhez jelentették be, a valóságban azonban a két fő haszonhúzó vállalkozástól kapták a fizetésüket és nekik dolgoztak. A cégek nem is rendelkeztek a számlákon szereplő szolgáltatás megvalósításához szükséges eszközökkel és feltételekkel, a valótlan tartalmú számlák ellenértékét pedig átutalással teljesítették a bűnszervezet cégei számára. Onnan az összegek túlnyomó részét készpénzben felvették, kisebb részét pedig bukócégek felé utalták tovább, majd ezekhez a tételekhez végül bankautomatákból jutottak hozzá.

A készpénzt többnyire a munkavállalók feketebérezésére használták: a takarítók általában a fizetésük hetven százalékát kapták meg utalással, a maradékot pedig borítékban. Az is előfordult, hogy a teljes összeget borítékban kapták, a fennmaradt összeget a bűnszervezet vezetői tették zsebre.

A fiktív számlázási láncolat célja egyrészt a munkavállalók után keletkező járulékbevallási és fizetési kötelezettség részleges elkerülése volt, másrészt a fiktív számlákkal áfafizetési kötelezettségüket is jelentősen csökkentették. Csak az áfafizetés elkerülésével alig másfél év alatt több mint egymilliárd forintot meghaladó vagyoni hátrányt okoztak a központi költségvetésnek a NAV szerint.

A nyomozók 32 helyszínen kutattak és foglaltak le iratokat és elektronikai eszközöket, s összesen 18 embert hallgattak ki gyanúsítottként, közöttük a haszonhúzó társaságok irányító ügyvezetőjét és a bűnszervezeti tagokat. A bűnbanda fejét kommandósokkal fogták el; őt és három társát őrizetbe vették, letartóztatásukat már elrendelte a Kaposvári Járásbíróság.

A nyomozók már az első napon nagyjából 365 millió forint értékben foglaltak le készpénzt és értéktárgyakat, de ez az összeg folyamatosan növekszik. A gyanúsítottak ellen bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt folyik az eljárás. (MTI)