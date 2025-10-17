„Hát ki vagy te, bassza meg? Egy senki vagy” – osztotta ki a volt fideszes alpolgármester a képviselőtársát

Hajdúböszörmény városának képviselő-testületében éppen a város földgázbeszerzésének csúszásáról vitatkoztak, amikor egyszer csak elpattant a volt alpolgármester. A város Facebook-oldalára kirakott videóból látszik, hogy a testületi ülésen körülbelül egy óra után elkezdtek vitázni arról, hogy pontosan mi történt a földgázbeszerzési pályázattal. Ez a vita egy ponton átalakul, és a várost irányító Böszörményi Harmadik Oldal Egyesült képviselője, Görögh István arról kezd beszélni, hogy az előző vezetés alatt százmilliókkal volt drágább ugyanaz a szerződés.

A várost tavalyig a Fidesz irányította, most viszont Görögh felesége, Göröghné Bocskai Éva a polgármester, így, amikor a BHO képviselői az előző vezetésről beszélnek, akkor a Fideszt értik alatta. A vitába ezen a ponton kapcsolódik be Nagy Péter Martin is, aki szintén a BHO képviselője. Nagy korábban alaposabban is foglalkozott a város közbeszerzéseivel, miután már tavaly elképesztő méretű bírságokat szabtak ki rájuk a közbeszerzések miatt.

Nagy azt mondta, hogy ő megtekinthette egy korábbi adatigényléséhez tartozó dokumentumokat a közbeszerzési eljárásokról. Nagy a felszólalásban azt állította, hogy a legtöbb bírság egy céghez tartozik, amelyet nem nevezett nevén. Szerinte elég sok érdekes név szerepelt rajta, amelyeket nem említett meg, de azt mondta, feljelentéseket fog tenni.

Ezen a ponton Dr. Tömöri Zsolt Péter, a BHO képviselője felszólalt, elmondásában nem arról beszélnek éppen, amiről az ügyrendi pont szól, de ez nem zavarta meg a volt alpolgármestert sem, aki ezután kezdett beszélni. Fórizs László azzal indított, hogy a személyét támadták ketten, majd képviselői vádaskodásról és politikai hangulatkeltésről beszélt. Fórizs szerint a közbeszerzésekről a közbeszerzési bizottság dönt, és minden esetben szakértő segíti a döntést, hogy az törvényesen működjön.

Egyébként most is kapott bírságot a város, nyolcmillió forintot, ha jól tudom, Hajdúböszörmény városa, és én nem gondolom egyből, hogy a polgármester csalni akar, mint Görögh képviselő úr, vagy Nagy Martin, aki látom, hogy nyomoz, nyomoz, hát ki vagy te, bassza meg? Egy senki vagy, egy senki vagy

– mondta ezen a ponton Fórizs, amit a videón 1 óra 26 perctől lehet hallani. A polgármester ezután arra kérte, hogy intelligensebben viselkedjen, és rövid időre elvette tőle a szót. Fórizs ezután arról beszélt, hogy bírósági ítélet után lehet olyanokról beszélni, amiről a mostani városvezetés beszél, addig ez csak vádaskodás, és ő nem vett részt a döntésekben, városvezetőként nem döntött semmiről. Ezután szó szerint elkérte a jegyzőkönyvet.

Nagy Péter Martin ezután közölte, hogy ő nem említette Fórizs nevét, azt a volt alpolgármester vette magára.