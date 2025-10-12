balesetmentőeger
Oldalára borult egy szirénázó mentő Egerben, amikor egy kereszteződésben ütközött

2025. 10. 12. 18:39
Szirénázó mentő és valószínűleg zöld jelzésen haladó autó ütközött Egerben a Szvorényi úton, az ütközés következtében a mentő felborult, írt a Heol.hu. A balesetben senki sem sérült meg komolyabban, a mentőben szállított beteget másik járművel továbbvitték.

A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense, Vámos Boglárka azt mondta, hogy a mentő megkülönböztető jelzést használt, de a személyautó sofőrje ezt nem vette észre. A baleset körülményeit még vizsgálják.

Az Országos Mentőszolgálat szerint az esetkocsiban egyik bajtársuk könnyebb kézsérülést szenvedett, őt kórházba szállították.

A baleset a 25-ös főút és a Szvorényi forgalmas kereszteződésében történt. A mentőt délután a kerekeire állították.

