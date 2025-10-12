Hatoslottó: itt vannak a vasárnapi nyerőszámok

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 41. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
- 6
- 7
- 8
- 23
- 24
- 32
6 találatos szelvény nem volt.
A nyeremények az alábbiak szerint alakultak:
- 5 találatos szelvény 29 darab, nyereményük egyenként 395 910 forint;
- 4 találatos szelvény 1271 darab, nyereményük egyenként 9035 forint;
- 3 találatos szelvény 24 839 darab, nyereményük egyenként 2810 forint.
A következő sorsoláson várható nyereményösszeg (egy nyertes esetén): 650 millió Ft