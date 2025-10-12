hatos lottónyerőszámok
Belföld

Hatoslottó: itt vannak a vasárnapi nyerőszámok

Marjai János
24.hu
2025. 10. 12. 17:27
Marjai János

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 41. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

  • 6
  • 7
  • 8
  • 23
  • 24
  • 32

6 találatos szelvény nem volt.

A nyeremények az alábbiak szerint alakultak:

  • 5 találatos szelvény 29 darab, nyereményük egyenként 395 910 forint;
  • 4 találatos szelvény 1271 darab, nyereményük egyenként 9035 forint;
  • 3 találatos szelvény 24 839 darab, nyereményük egyenként 2810 forint.

A következő sorsoláson várható nyereményösszeg (egy nyertes esetén): 650 millió Ft

