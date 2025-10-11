Öt lakást vettek az influenszertüntetésen összegyűlt pénzből

Nemrég megvették az ötödik lakást volt állami gondozottaknak abból a pénzből, ami az egy évvel ezelőtt tartott „influenszertüntetésen” gyűlt össze. Az Utcáról Lakásba Egyesület gyűjtésének sikeréről az RTL Klub Híradója számolt be. Nekik az Egyesület részéről azt nyilatkozták, tizenhat nehéz helyzetben élő, egykori állami gondozott emberen segítettek az akkor összegyűjtött pénzből.

A százezres tömeget megmozgató tüntetést a kegyelmi ügy kirobbanása után tartották, amikor kiderült, hogy köztársasági elnöki kegyelmet kapott a bicskei gyermekotthon pedofil igazgatójának helyettese.

A volt állami gondozottaknak 25 millió forintot akartak összegyűjteni a szervezők, végül közel 130 millió jött össze.

Azóta a támogatásban részesülők közül többen stabil munkát szereztek és folytatták a tanulmányaikat. Hárman jogosítványt szereznek, valaki sportsikereket ért el – mondták el az Utcáról Lakásba Egyesület részéről. Hozzátették: több lakást már nem vesznek, mert nincs rá lehetőségük, de továbbra is sokan rászorulnának a támogatásra a volt állami gondozottak közül. Ez azonban elsőrendűen állami feladat lenne.