Navracsics szerint módosítanák az önkormányzati törvényt

Határozott mandátumot kaptam a kormánytól arra, hogy még ősszel kezdjek tárgyalásokat az önkormányzati szövetségekkel azokról a problémákról, amelyek kezeléséhez az önkormányzati törvényen változtatni kell

– írja Navracsics Tibor a Facebookon. Hogy pontosan mi indokolja az önkormányzati törvény módosítását, az nem derült ki a bejegyzésből. Navracsics nem sokkal előtte Zalaegerszegen a Megyei Jogú Városok Szövetségének Közgyűlésén vett részt. Ennek több ellenzéki vezetésű város is tagja.

Az Inforádió arról írt, hogy a közigazgatási és területfejlesztési miniszter arról beszélt Zalaegerszegen, hogy még idén elkezdenek tárgyalni az önkormányzati szövetségekkel arról, melyek azok a problémák, amelyeket kezelni kell.

Az újabb tárgyalássorozat reményeink szerint elvezet majd egy olyan törvényjavaslat koncepcióhoz vagy tervezethez, amely nagyjából bírja majd az önkormányzatok és az önkormányzati szövetségek támogatását.

– mondta. Október 15-én jelenik meg a Versenyképes Járások Program 2026-ra vonatkozó pályázati felhívása, amiben 65 milliárdot osztanak szét az önkormányzatok között. Navracsics szerint nem zárkóznak el attól, hogy ezt a programot vagy a teljes önkormányzati rendszert hozzáigazítság az önkormányzatok, polgármessterek és önkormányzati képviselők igényeihez és elképzeléseihez.

Nekünk is az a célunk, hogy Magyarország az erős önkormányzatok országa legyen, hiszen az országunk is csak akkor tud erős lenni, ha az önkormányzatok erősek, stabilan finanszírozottak, magas színvonalon tudják ellátni a feladataikat, és a polgárok elégedettségét is ki tudják vívni a működésükkel. Éppen ezért a szaktárca a jövőben is partner szeretne lenni az önkormányzatokkal folytatott párbeszédben

– mondta.