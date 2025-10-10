Akár 21 fok is lehet pénteken

Pénteken a pára, köd feloszlása közben észak felől hidegfronti felhőzet érkezik, így délelőtt ismét erősen megnövekszik a felhőzet – írja a Kiderül. A déli, délnyugati tájakon még több napsütésre lehet számítani, viszont északkeleten egész nap borult maradhat az ég. Ismét estétől szakadozhat majd észak felől a felhőzet.

Északkeleten kisebb eső, zápor is előfordulhat, másutt legfeljebb néhol szemerkélhet az eső. Az északnyugati, nyugati szél a délnyugati és északkeleti tájak kivételével nagy területen megélénkül, megerősödik, majd estére valamelyest veszít erejéből a légmozgás.

A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 16 és 21 fok között várható, de a borongósabb, csapadékosabb északkeleti tájakon pár fokkal hűvösebb maradhat az idő. Késő estére 7 és 15 fok közé hűl le a levegő.

A jövő hét elejéig marad az enyhe őszi idő, majd keddtől újra hűvösebb hőmérséklet várható.