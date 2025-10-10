budapesteltűnt testvérekkeresésújbuda
Eltűnt egy általános iskolás testvérpár Budapesten

admin Kolontár Krisztián
2025. 10. 10. 14:24

Eltűnt egy 11 éves kisfiú a 13 éves nővérével Újbudán. A BRFK közleménye szerint Pádár József és a testvére Pádár Erzsébet Katalin ismeretlen helyre távoztak a lakóhelyükről. A rendőrök jelenleg is keresik őket.

A kisfiú körülbelül 145 centi magas, fekete hajú és barna szemű. A lánytestvére körülbelül 160 centiméter magas, fekete, hosszú hajú és barna szemű.

Az újbudai rendőrök azt kérik, hogy aki Pádár József és Pádár Erzsébet Katalin tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.

